Curiosity se toma una selfie en medio de una tormenta de arena marciana

California, Estados Unidos .-Desde inicios de junio el laboratorio espacial Opportunity, se enfrenta a una tormenta de arena marciana por lo que la NASA teme que no reciba luz solar suficiente para recargar sus baterías, y ahora gracias a que su robot hermano Curiosity, quien también se encuentra explorando Marte, se encontraba estudiando el fondo de un cráter al inicio de la tempestad no ha sido afectado por este fenómeno, por lo que pudo enviar una fotografía de los cambios producidos en la superficie del planeta.

A través de un comunicado, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) detalló que aún cuando el Curiosity se encuentra al otro lado de Marte que Opportunity, la capa de polvo sobre él ha aumentado más del doble durante el fin de semana.

Martian haze, all around. The dust storm now circles the whole planet. The measure of atmospheric opacity, or “tau,” is over 8.0 here in Gale Crater—the highest I’ve ever seen. Still safe. Science continues. https://t.co/mTDx9jsiUq pic.twitter.com/0Bq2d6sBFa

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) 20 de junio de 2018