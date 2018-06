El iPhone SE podría tener cuerpo de cristal

Si hubo un modelo exitoso de iPhone al momento de su lanzamiento fue el iPhone SE. Era más económico que los otros equipos del momento (2016), tiene una pantalla de cuatro pulgadas, Touch ID, un micrófono, cámara de atrás y delanteras suficientemente eficientes para tomar buenas imágenes. Además, tiene un excelente agarre y representa una buena alternativa para quienes están iniciándose en iPhone o no pretenden echar mano de sus ahorros para comprar uno. Si te interesa saber más sobre el iPhone SE 2016 no dudes en consultar a proveedores especializados. El éxito de ventas de este modelo no se ha replicado hasta ahora, y esa es la intención de su nueva versión, el iPhone SE 2 que próximamente verá luz en el mercado, aunque ya circulan ciertos rumores.

Según la información hasta ahora, el iPhone SE 2 tendrá un cuerpo de cristal que soportara la carga inalámbrica, y, a pesar de que se espera que sea un modelo más económico que los disponibles en el mercado, también se eliminará el jack de audífonos de 3.5 mm; esto con la intención de potenciar los audífonos inalámbricos de Apple.

Ya que se trata de un equipo “económico” como era de esperarse, el iPhone SE 2 no incorporará la última tecnología de Apple, sino que contará con un procesador A10 Fusión, el mismo que tienen tanto el iPhone 7 como el iPhone 7 Plus. Asimismo, también tendrá Touch ID y una pantalla de cuatro pulgadas como la versión clásica.

¿Qué es exactamente la carga inalámbrica Qi?

Pues bien, se trata de una tecnología disponible en varios equipos desde hace unos diez años, aunque los primeros celulares que la emplearon se lanzaron en 2012. Se llama, oficialmente, “estándar abierto de carga inalámbrica” o Qi. Fue desarrollado por el Wireless Power Consortium, formado por más de 100 empresas de entre las más importantes de la industria electrónica: Samsung, LG, Sony, Huawei, Qualcomm, MediaTek, Apple, Google o Xiaomi. El primer Android con carga inalámbrica fue el Nexus 4 y aunque no muchos modelos lo han incorporado, poco a poco se ha popularizado más entre los más recientes smartphones; pues esto repercute directamente en la experiencia de uso: menos cables, más práctico.

¿Cómo funciona?

Aunque no se vean los cables, en realidad sí existen: están en la base de carga y en la parte de atrás del equipo en forma de bobinas de cobre en espiral cubiertos de plástico. Para funcionar, el estándar Qi emplea inducción magnética que crea pequeñas vibraciones y un campo electromagnético, transmitiendo la energía a la batería.

¿Tenías idea de cómo funcionaba esta tecnología? Pues seguramente será adoptada en un futuro cercano por muchos de los nuevos modelos que salgan al mercado, estandarizando la forma de cargar y eliminando cada vez más la tendencia a utilizar cables. ¿Te gustaría o te parece innecesario? Nos mantendremos atentos a lo nuevo que puedan traer los equipos de Apple para tratar de adivinar con qué nos encontraremos en el futuro.