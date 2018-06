La empresa de entretenimiento en línea Netflix despidió a su jefe de comunicaciones de siete años de antigüedad debido a que usó lenguaje ofensivo racial.

Netflix despidió a su principal oficial de comunicaciones, Jonathan Friedland, por usar reiteradamente lenguaje racista cuando hablaba con colegas. A pesar de que él aceptó haber usado un término que es utilizado peyorativamente para referirse a las personas de color negro, aseguró que las conversaciones en las que la utilizó eran pláticas informales y en tono de broma.

El director ejecutivo de la compañía, Reed Hastings, explicó los motivos que llevaron al despido de Friedland, según un memorando interno que fue filtrado.

En la nota, el Sr. Hastings dice: “Jonathan contribuyó mucho en muchas áreas, pero su uso descriptivo de la palabra N en al menos dos ocasiones en el trabajo mostró una conciencia y sensibilidad racial inaceptablemente baja, y no está en línea con nuestros valores como empresa”.

En una publicación de Twitter, Friedland escribió:

Dejaré Netflix después de siete años. Los líderes tienen que ser intachables en el ejemplo que establecemos y desafortunadamente no cumplí con ese estándar cuando era insensible al hablarle a mi equipo sobre palabras que ofenden en tono cómico. Me siento mal por la angustia que este lapso causó a la gente en una compañía que amo y donde quiero que todos se sientan incluidos y apreciados. Me siento honrado de haber formado un equipo global brillante y diverso y haber sido parte de nuestra aventura colectiva.

En otro tweet, que después eliminó, dijo: “Gracias. Levántate, cae rápido. Todo por un par de palabras”.

Friedland se ha convertido en el último de una serie de empleados que han sido despedidos de empresas de tecnología tras ser acusados de conducta inapropiada.

La semana pasada, Intel dio de baja a su presidente ejecutivo, Brian Krzanich, luego de que se revelara que había estado involucrado sentimentalmente con una de sus empleadas.

Jonathan Bush, cofundador y director ejecutivo de Athenahealth, una compañía de tecnología de salud, renunció a principios de este mes después de ser acusado de conducta inapropiada contra empleadas de la empresa.

James Damore, un ingeniero de Google, fue despedido después de circular un memorando argumentando que las diferencias biológicas entre hombres y mujeres ayudan a explicar por qué hay más hombres trabajando como ingenieros de software.

Netflix se prepara para la batalla comercial

En preparación a los estrenos de verano de cine; entre los que destacan las secuelas de Sicario, Mundo Jurásico y Ant-Man, además de Ocean’s 8, El rascacielos y la más reciente entrega de la franquicia de Misión Imposible, Netflix anunció sus estrenos para el mes de julio.

En la categoría de películas presentarán La noche del Demonio: Capítulo 3, Buenos Vecinos 2 y Pixeles. Las series más esperadas son Roma: Imperio de Sangre, la quinta temporada de Bates Motel y la nueva temporada de Orange is the New Black.

Además, Netflix estará lanzando varios películas originales durante los siguientes meses buscando seguir al frente en la competencia de servicios de video en línea, ya que además de Hulu, Amazon Prime y HBO GO, Disney lanzará su propia plataforma buscando entrar al moderno mercado de streaming.

Hace exactamente un mes, Netflix alcanzó un valor bursátil de 152.7 miles de millones de dólares y por primera vez desde su existencia superó a Disney como la compañía de entretenimiento más valiosa del mundo.

Actualmente, Netflix cuenta con más de 120 series, 100 documentales y 110 películas originales además de contar con los derechos exclusivos de transmisión internacional de al menos dos centenares de series y películas.

También te puede interesar: FIL Guadalajara 2018 presenta programa de Portugal, invitado especial

Síguenos en Facebook – Twitter – Telegram