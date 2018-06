Bill Gates promueve la creación de mosquitos modificados genéticamente para vencer la malaria

Bill Gates, fundador de Microsoft, anunció que donará 4 millones de dólares para modificar genéticamente a los mosquitos que transmiten la malaria con la intención de erradicar esta enfermedad.

Estados Unidos .- Modificar geneticamente una población de mosquitos para evitar que sus descendientes lleguen a a la edad adulta, momento en que comienzan a transmitir la malaria, es el proyecto que apoyará la fundación Bill y Melinda Gates, esto con la intención de ayudar a erradicar este padecimiento.

De esta forma la organización reveló que colaborará con la compañía británica de biotecnologías Oxite, una subsidiaria de Intrexon y la Universidad de Oxford, para crear los llamados “mosquitos amigos”, por lo que la fundación donará 4 millones de dólares con los que se espera dar un impulso crucial a este proyecto.

A través de un comunicado, se detalló que el dinero se usará en la creación de mosquitos macho de la especie ‘Anopheles albimanus‘ modificados genéticamente, ya que esta especie es la principal transmisor de la enfermedad en Centroamérica y el Caribe.

Para Philip Welkhoff, director del programa de malaria de la Fundación Bill y Melinda Gates; “Los mosquitos modificados genéticamente son prometedores para controlar otras enfermedades transmitidas por vectores, por lo que esperamos explorar su uso junto con intervenciones complementarias para la malaria”.

La clave de su efectividad consiste en la presencia de un gen que los machos trasmiten a las hembras silvestres luego del apareamiento, y que permite que solo la descendencia masculina sobreviva a la edad adulta.

De esta manera, las crías hembras que nazcan morirán antes de ser capaces de infectar a alguien y los machos sobrevivientes buscarán más hembras salvajes y seguirán trasmitiendo el gen por generaciones. Se espera que los primeros insectos con el gen autolimitante estará listos para ser sometidos a prueba a finales de 2020.

De acuerdo con datos de Organización Mundial de la Salud, la malaria causó la muerte de unas 445 mil personas el 2016, dicho padecimiento se transmite a través de las picaduras de los mosquitos hembra, que se alimentan de sangre para producir huevos.

