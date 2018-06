NASA localiza en Marte dunas de arena color azul

Arizona, Estados Unidos .- Conocido comúnmente como el planeta rojo, debido a la apariencia rojiza​ que le confiere el óxido de hierro predominante en su superficie, Marte ha sido investigado en los años recientes por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) ya que planea enviar una misión tripulada hacia ese mundo en la década siguiente.

Ahora las sondas espaciales de la agencia estadounidenses, que revisan regularmente la superficie de Marte, revelaron la existencia de dunas de arena color azul. La imagen donde se muestra esta zona azulada, que contrasta con el paisaje carmesí del cuarto planeta de nuestro sistema solar, fue tomada el pasado 24 de enero pasado por el Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) cuando se encontraba sobrevolando el cráter Lyot.

También te puede interesar : Curiosity se toma una selfie en medio de una tormenta de arena marciana

A través de un comunicado, los científicos a cargo del MRO indicaron que las fotos permiten ver un campo de dunas barchan clásicas (crestas de arena en forma de arco).

“Y justo al sur del grupo de dunas barchan, hay una gran duna con una estructura más compleja. Esta duna en particular, que aparece como azul turquesa está hecha de material más fino y tiene una composición diferente a la del entorno”.

Once in a blue dune…On the floor of the Lyot Crater on Mars lies a field of dunes. One particular dune, seen in this January view, appears turquoise blue in enhanced color & is made of a different composition than the surrounding dune field. Take a look: https://t.co/zeVqWJHO1i pic.twitter.com/PlMNFI4VQr

— NASA (@NASA) 21 de junio de 2018