California, Estados Unidos .- Mediante el análisis de los datos obtenidos por la sonda espacial Cassini, investigadores de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) lograron determinar la existencia de moléculas orgánicas complejas en Encelado, una de las lunas que orbita Saturno.

A través de un artículo publicado en Nature, los científicos Frank Postberg y Nozair Khawaja, de la Universidad de Heidelberg, Alemania, señalaron que es la primera detección de compuestos orgánicos provenientes de un mundo acuático extraterrestre. “Durante los 13 años que orbitó Cassini al planeta anillado2 diversos científicos concluyeron que Encelado, de 500 kilómetros de diámetro, tiene un océano submarino oculto debajo de una gruesa capa helada”, agregó Postberg.

La investigación explica que las evidencias recopiladas apuntan a potentes fuentes hidrotermales en el fondo marino que mezclan material del agua de la luna, poroso núcleo con el agua del océano.

Asimismo, se detectaron géiseres que liberan una mezcla de vapor de agua y granos de hielo de los océanos al espacio a través de grietas conocidas como “rayas de tigre”, en la capa helada de la luna, el cual brinda material a uno de los anillos del planeta. Y en los granos de hielo expulsados por estos géiseres es donde se localizaron fragmentos de grandes moléculas orgánicas.

“Estas enormes moléculas contienen una compleja red a menudo construida a partir de cientos de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y probablemente nitrógeno que forman subestructuras en forma de anillo y de cadena”, declaró Khawaja.

Debemos ser cautos, pero es emocionante considerar que este descubrimiento indica que la síntesis biológica de moléculas orgánicas es posible en Encélado”, puntualizó Christopher Glein, otro de los autores del artículo.

El investigador indicó que la novedad de esta investigación, realizada a partir de datos aportados por el analizador de polvo cósmico (CDA) y el espectómetro de masas neutras e iones (INMS) que se encontraban a bordo de la sonda Cassini, es que se hallaron moléculas con masas superiores a 200 unidades de masa atómica, diez veces más pesadas que el metano. Es por ello que Encélado es el único cuerpo, junto con la Tierra, que cumple con los requisitos necesarios para la vida, concluyó Glein.

