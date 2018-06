Alertan que el uso de cargadores piratas puede dañar tu celular

El uso de cargadores no oficiales puede causar mayores daños a un smartphone que el de únicamente descomponer la batería del mismo.

El mercado de los accesorios de los smartphones es uno de los segmentos que se ha visto beneficiados por el aumento de estos dispositivos móviles, ya que es común comprar una carcasa para cuidar nuestro teléfono o el adquirir un cargador extra para poder usarlo en cualquier momento, pero de acuerdo con un reporte de especialistas utilizar uno de ellos que no este avalado por la empresa creadora del telefonee, puede causarle un daño irreparable.

En declaraciones retomadas por la BBC, Jesa Jones, del blog especializado Ipad Rehab, explicó que el cable del celular es en realidad un transformador de corriente que convierte los voltajes de un circuito en aquellos que necesita el celular, para realizar este proceso deben de contar con un chip, el cual de forma genérica se denomina E75 o U2, que regula la cantidad de energía que puede recibir la placa del teléfono.

“Si un cable no tiene el chip necesario entonces aparecerá un mensaje en tu celular indicando que el accesorio no es compatible”, agrega Jones. Pero la mayoría de los cargadores no oficiales están equipados con falso E75 que engañan al celular para que deje pasar la corriente, pero esto podría acabar “con tu teléfono si lo conectas a una corriente con alto voltaje”.

La especialista añadió que un cable que no sepa regular los voltios del circuito hará también que las cargas sean más irregulares, con altos y bajos. Sin una fluctuación constante de energía, la carga completa será mucho más lenta que con los accesorio original que controlan el suministro.

De igual forma Jesa advirtió que regularmente las compañías que fabrican los cargadores piratas ahorran en materiales como el necesario para aislar la energía que pasa por ellos. “Dejar pasar por un cable cientos de voltios de electricidad sin un control adecuado puede fundir tu cargador y también el enchufe al que lo tienes conectado”, comentó Jones.

Para evitar usar un cargador que no es adecuado para tu modelo de celular el experto en reparación de aparatos electrónicos Matthew Zieminski recomiendó estar al pendiente del smartphone al conectarlo a la corriente y si se percibe que la carga es aleatoria: “a veces, muy rápido; otras, muy lento y otras se estanca o que no aumenta el nivel de la batería”, lo ideal será buscar otro accesorio para recargarlo.

