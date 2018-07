Resident Evil 2 es nombrado el mejor juego del E3 2018

El nuevo Resident Evil 2 fue elegido como el mejor juego del evento. La nueva versión saldrá para PC, PlayStation 4 y Xbox One el 25 de enero del 2019 y está siendo completamente reconstruido desde cero con imágenes más realistas, audio remasterizado, una nueva cámara sobre el hombro, y controles modernizados.

Los Game Critics Awards anunciaron a los ganadores del evento E3 2018. Capcom se llevó a casa el premio más importante Mejor del show gracias a Resident Evil 2. Cuatro juegos compartieron la distinción de obtener dos honores: Anthem y Marvel’s Spider-Man con dos premios; y Cyberpunk 2077 y The Last of Us Part 2 con dos menciones.

Otros juegos destacados fueron Media Molecule’s Dreams por Mejor juego original, Spider-Man por Mejor juego de consola, Tetris Effect por Mejor juego VR/AR y Anthem por Mejor juego de PC. El muy popular Fortnite ganó el premio a Mejor juego en curso. Kingdom Hearts 3, Super Smash Bros. Ultimate, Forza Horizon 4 y FIFA 19 ganaron premios por sus respectivos géneros, entre otros.

Cyberpunk 2077, The Last of Us Part 2 y Ghost of Tsushima ganaron menciones especiales por sus gráficos. La segunda entrega de The Last of Us también ganó un elogio especial por su sonido, y Cyberpunk ganó otro reconocimiento por su innovación.

Por estudios, Sony Interactive Entertainment recibió la mayor cantidad de premios con seis en total, seguido de Electronic Arts con cuatro y Microsoft con tres. En plataformas, PlayStation 4 se llevó el día con 17 premios en total, seguido de Xbox One con 12 y PC con 10. Nintendo Switch ganó solo cuatro.

Puedes ver la lista completa de ganadores en este enlace.

Con un presupuesto de cinco millones de dólares, Resident Evil 2 se convirtió rápidamente en el videojuego más vendido en Estados Unidos durante 1998. Tan solo en el fin de semana posterior a su lanzamiento, se vendieron 380 mil unidades y recaudó 19 millones de dólares superando así los ingresos de casi todas las películas del momento y rompiendo los récords de ventas establecidos anteriormente por Final Fantasy VII y Super Mario 64. Con 4.96 millones de copias vendidas, la versión de PlayStation de Resident Evil 2 fue un éxito comercial y es el juego más vendido de la franquicia en una sola plataforma. Hasta el 2015 se habían vendido más de seis millones de unidades del videojuego en todo el mundo.

La edición original para PlayStation fue elogiada por la prensa y sigue siendo considerado uno de los mejores videojuegos de la historia.

