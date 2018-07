NASA muestra nuevas imágenes del planeta enano Ceres

California, Estados Unidos .- El único planeta enano que se encuentra en el sistema solar interior, Ceres, fue fotografiado por la sonda espacial Dawn, la cual fue lanzada al espacio en el 2007 por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), esta semana la agencia espacial compartió las imágenes que muestran al cráter Occator, conocido por sus depósitos salinos brillantes.

A través de un comunicado, Marc Rayman, jefe de ingenieros del Laboratorio de Propulsión a Reacción en Pasadena, California, indicó que el pasado mes de junio, Dawn llegó a 35 kilómetros de la superficie del planeta enano, el cual se localiza en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter.

Rayman aseguró que los resultados son mejor de lo esperado y que las fotos son las primeras obtenidas desde un punto tan cercano a Ceres por la misión espacial. “En el borde se pueden apreciar claramente algunos derrubios (conjunto de fragmentos de roca en donde crecía el musgo”, señaló el investigador.

El trabajo de reconocimiento de la sonda terminará dentro de unos meses añadió la agencia quien agregó que antes de fotografiar Ceres, la nave exploró el asteroide Vesta.

