NASA muestra el momento en que ‘las arañas’ de Marte despiertan tras el invierno [Fotos]

Arizona, Estados Unidos.- La exploración de Marte ha aumentado con el paso de los años debido a que se planea que una misión tripulada llegue al cuarto plantea del sistema solar en la siguiente década, y ahora, se cuenta con más imágenes que nos permiten conocer su superficie.

Unas nuevas imágenes capturadas por la Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), que orbita Marte desde el 2006, muestran la aparición de ‘las arañas’ marcianas, que cada verano son visibles a las sondas espaciales enviadas por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA).

A través de un comunicado, la agencia espacial detalló que los ‘insectos’ que se aprecian en las fotos son en realidad montículos que son cubiertos durante el invierno marciano por una capa de hielo de dióxido de carbono.

“Con el calor del Sol y la llegada de la primavera, en la superficie de Marte aparecen unos montículos que se asemejan a esos artrópodos y se forman tras el calentamiento y liberación de ese CO2 que estaba ‘atrapado'”, explicaron investigadores de la Universidad de Arizona encargados del manejo de la HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), cámara situada a bordo del MRO desde donde se tomaron las instantáneas.

So where are the spiders? On Mars! 🕷️ Our Mars orbiter took this image of “araneiform terrain,” spider-like radiating mounds that form when Martian carbon dioxide ice below the surface heats up and releases each spring in a process not seen on Earth: https://t.co/gjuFKE2Uei pic.twitter.com/EQSEewEUP8

— NASA (@NASA) 15 de julio de 2018