Apple celebra el día del emoji anunciando el lanzamiento de 70 nuevos diseños

California, Estados Unidos .- Por segundo año consecutivo la empresa Apple aprovechó el día del mundial del emoji para presentar los nuevos diseños de estas figuras que estarán disponibles en sus dispositivos móviles a finales del 2018.

De acuerdo con Europa Press, serán 70 las nuevas figuras que liberará la empresa liderada por Tim Cook entre las que destacan personas pelirrojas o con el cabello rizado o canos además de añadir expresiones como angustia, súplica, fiesta y corazones. En relación a los animales se agregan el canguro,la langosta, el pavo real y el loro.

🎉 😍 Apple has offered a #WorldEmojiDay preview of the emoji updates coming to iOS this year 😍 🎉 https://t.co/EakB9noYan pic.twitter.com/Hwd2p0khYA

— Emojipedia 📙 (@Emojipedia) 17 de julio de 2018