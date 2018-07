Arabia Saudita prohíbe 47 videojuegos tras suicidio de dos niños

Aunque no existe aparente relación entre la tragedia y los videojuegos, el gobierno de la nación árabe decidió aumentar el número de videojuegos prohibidos.

Los videojuegos han generado reacciones positivas y negativas con el paso del tiempo. Se ha descubierto que estimulan el desarrollo de la materia gris en el hipocampo derecho, estimulan la memoria, la toma de decisiones, la capacidad de estar alerta, la estrategia y la planeación. Sin embargo, crean adicción, algunos contienen violencia y lenguaje vulgar.

Pero los videojuegos pueden ser un arma de doble filo; y ahora, se les acusa de haber causado una tragedia. Las autoridades de Arabia Saudita confirmaron la muerte de dos menores de 12 y 13 años, quienes se suicidaron por ser motivados a hacerlo en un juego de retos que nació en la internet.

Tras los hechos, ese país árabe buscó prohibir un total de 47 videojuegos entre los cuales figuran títulos populares como Grand Theft Auto V, Assassins Creed 2, Life is Strange, Dante’s Inferno, The Witcher 3, entre otros; lo anterior debido a violaciones y regulaciones según la Comisión de Arabia Saudí para Medios Audiovisuales, mismas que no han sido detalladas.

La muerte de los menores, una niña de 13 años y un niño de 12, fue causada por el ya conocido juego de retos llamado “reto de la ballena azul”, el cual circula en redes sociales. Este reto es conocido por pedir a los participantes una serie de cincuenta desafíos como ver una película de terror, arañarse o cortarse el brazo, cortar la piel del brazo en forma de ballena y finalmente el último es acabar con la vida y escribir End en sus perfiles. Este reto nació en una red social en Rusia y continúa esparciéndose alrededor del mundo.

La prohibición no logra explicarse por completo debido a que el reto de la ballena azul no se trata de un videojuego ni está vinculado a uno. Este juego ha acabado con la vida de más de 130 jóvenes en Rusia.

Arabia Saudita es el único país que ha conectado los videojuegos a los desafíos de la ballena azul, esto ha dejado muchas incógnitas tanto a la industria de los videojuegos así como a los jugadores. Un enfoque más cercano al efecto de las redes sociales en la vida de los menores de edad podría prevenir de forma más efectiva los suicidios y no la prohibición de los videojuegos en un problema en el que no están involucrados.

Aquí está la lista completa de los 47 videojuegos prohibidos:

Agents of Mayhem

Assassins Creed 2

Attack on Titan 2

Bayonetta 2

Clash of the Titans

Dante’s Inferno

Dead Rising 3 Apocalypse Edition

Deadpool

Deception IV: The Nightmare Process

Deus Ex Mankind Divided

Devil’s Third

DmC – Definitive edition

Dragon Age: Inquisition

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Draw to Death

Final Fantasy Dissidia

Fist of the North Star: Ken’s Rage 2

God of War 1

God of War 2

God of War 3

Grand Theft Auto V

Heavy Rain

Hitman: Absolution (2012)

Life is Strange

Mafia 2

Mafia 3

Metro Redux

Okami

One Piece Burning Blood

Past Cure

Prison Architect

Resident Evil 5

Resident Evil 6

Saints Row IV

SplatterHouse

Street Fighter V

Street Fighter 30th Anniversary

The Order 1886

The Saboteur

The Witcher 3

The Nonary Game

Thief

Vampyr

Watch Dogs

Wolfenstein 2

Wolfenstein: The New Order

YO-KAI WATCH

Esta no es la primera vez que se han prohibido videojuegos en un país. Australia ha prohibido un total de 48 videojuegos en la historia, aunque algunos estudios apelaron, 32 siguen prohibidos.

Antes de esta nueva actualización de prohibiciones, Arabia Saudita ya tenía otros varios en la lista negra, entre los que destacan las franquicias de God of War, GTA, The Witcher y Manhunt; además de los juegos Call of Duty 4: Modern Warfare, Assassin’s Creed, L.A. Noire, Red Dead Redemption y Wolfenstein.

También te puede interesar: Terapia basada en realidad virtual puede tratar la fobia a las alturas

Síguenos en Facebook – Twitter – Telegram