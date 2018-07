París, Francia .– En la búsqueda por conseguir llevar una misión tripulada a Marte diversas agencias espaciales se encuentran investigando minuciosamente todos los datos recopilados hasta ahora acerca de este mundo, y en el más reciente reporte de sus descubrimientos la ESA informa que localizó un estanque de agua líquida enterrado bajo capas de hielo y polvo, en la región polar sur del también conocido como plantea rojo.

A través de un comunicado, el organismo europeo detalló que el hallazgo lo realizó mediante los datos recopilados por el radar del Mars Express, misión que fue lanzada el espacio en el 2003 y que desde ese año se encuentra explorando la superficie de Marte, de igual forma explica que desde mayo del 2012 y diciembre de 2015, la sonda sobrevoló una zona de unos 200 kilómetros de ancho del Planum Australe, el polo sur del planeta, donde se alcanzan temperaturas de 120 grados bajo cero.

“El instrumento MARSIS a bordo de la nave envía señales de radio a la superficie del planeta. Parte de las ondas rebotan en las diferentes capas de terreno y, dependiendo de la intensidad con la que regresan, se puede saber la composición del subsuelo”, explicó ESA.

De esa forma los investigadores detectaron un lago de unos 20 kilómetros de largo ubicado a 1,5 kilómetros bajo el hielo, esta sería la primera vez que se detecta una gran masa de agua líquida en el planeta rojo, lo que aumentaría las posibilidades de la existencia de vida, tal y como la conocemos, en Marte.

En declaraciones retomadas por El País, Roberto Orosei, del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia y líder de la investigación, indicó que “es muy difícil saber qué profundidad tiene el lago porque el agua absorbe las señales del radar, con lo que solo vemos su superficie, pero al menos hablamos de una profundidad de un metro. Estamos ante una reserva de agua producida por el derretimiento del hielo que se concentra en una depresión del terreno”, señala el astrónomo, que calcula que contiene “al menos cientos de millones de metros cúbicos de agua líquida”.

The #Mars Express radar investigation finds a subsurface feature spanning about 20km across under a 1.5km thick layer of ice & dust, interpreted as a buried pond of liquid water, which could be laden with salty, water-saturated sediments… pic.twitter.com/cjTSG9Cv9Q

— ESA Science (@esascience) 25 de julio de 2018