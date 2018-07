Escucha parte de los sonidos generados por el Sol y captados por la NASA

California, Estados Unidos .- Acumular información relacionada con el Sol es parte vital para planificar una exploración hacia el astro rey, por lo que la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), incluso a documentado parte de los sonidos generados por la estrella, mismos que ahora pueden ser escuchados por los usuarios de las redes sociales.

De acuerdo con un comunicado emitido por la agencia espacial, es posible escuchar el movimiento del Sol, sus ondas y erupciones a través de los datos procesados por el Observador Solar y del Observatorio Heliosférico (SOHO) de la NASA, de igual forma añade que la información fue procesada por el Laboratorio de Física Experimental de Stanford, donde captan las vibraciones naturales del astro rey, de esa forma los expertos obtienen una representación concreta de los movimientos dinámicos de la estrella.

The Sun is not silent. The low, pulsing hum of our star’s heartbeat allows scientists to peer inside, revealing huge rivers of solar material flowing, along with waves, loops and eruptions. This helps scientists study what can’t be seen. Listen in: https://t.co/J4ZC3hUwtL pic.twitter.com/lw30NIEob2

— NASA (@NASA) 25 de julio de 2018