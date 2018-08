Conoce los acrónimos que te ayudarán a comunicarte en las redes sociales

Conocer la forma en que se comunican los usuarios en las redes sociales es básico si se desea aumentar nuestro número de seguidores o conseguir una mayo interacción con ellos, por ello aquí te presentamos varios acrónimos que han logrado volverse virales.

Surgidos en un inició para ocupar menos espacio cuando se enviaba un mensaje de texto mediante un celular y debido a que se tenia la limitante de que no podían escribirse más de 140 caracteres los acrónimos permitían expresar un idea utilizando pocas letras de esa forma surgieron los clásico LOL (Laughing out loud),​​ traducido como reírse en voz alta, OMG (Oh My God!) que indicaba que algo nos causaba un tremendo asombro.

También te puede interesar : Facebook e Instagram confirman que bloquearan las cuentas de los menores de 13 años

Mi padrino le puso sal a su café pensando que era azúcar lol pic.twitter.com/Me5wyXcpVz — se escribe Hannia, se dice Jania (@hanniadcc) 2 de agosto de 2018

Hoy en día y con el auge de las redes sociales es común encontrar estas expresiones en las redes sociales por lo que si tienes duda de su significado aquí te presentamos un listado que puede ayudarte a una mejor comunicación con tus seguidores.

WTF?: Es el acrónimo de “What The Fuck?”, expresión en inglés para mostrar estupefacción o asombro.

FTW: “For the win”, se utiliza para expresar entusiasmo por algo. En ocasiones también se emplea como alternativa a WTF.

XOXO: Se usa para mandar besos y abrazos.

ASAP: Acrónimo de “As Soon As Posible” , “Tan pronto como sea posible” sería su traducción.

AKA: “Also Known As”, en español “También conocido como”. Se usa para enumerar los alias con los que se conoce a una persona, película, libro, lugar, evento, etc.

FYI: Siglas de “For your information”, es decir, “Para tu información?.

JIC: Acrónimo de “Just In Case” (“Por si acaso”).

En español algunas de estas expresiones son:

TQM : Que quiere decir “Te quiero mucho”.

NTP: Usado para los casos en que indicamos a alguien que nos e preocupe.

Con información de Muy Interesante.