NASA muestra nuevas fotos de la primera sonda que explorará el Sol

Florida, Estados Unidos .- Recopilar datos de las emisiones de energía que emite el Sol a una distancia cercana a los 6,2 millones de kilómetros es uno de los objetivos de la sonda espacial Parker Solar Probe, que se espera despegue de Cabo Cañaveral, Florida, el próximo 11 de agosto, por ello la NASA, organismo promotor de la misión, compartió nuevas imágenes que muestran la forma final de la nave.

Here we go! @NASA’s Parker Solar Probe has cleared the final procedures in the clean room before its move to the launch pad! Launch for the historic mission that will revolutionize our understanding of the Sun is targeted for Aug. 11. LEARN MORE >> https://t.co/dQsRUPg2Nl pic.twitter.com/Oph7CqblYn

— NASA Marshall (@NASA_Marshall) 1 de agosto de 2018