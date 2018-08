Google lanza Android Pie conoce sus detalles y características

California, Estados Unidos .- La nueva versión del sistema operativo para dispositivos móviles desarrollado por Google fue liberado al publico en general este 6 de agosto, el anunció fue dado a conocer mediante las redes sociales de la empresa estadounidense cuya sede esta en Mountain View, California, del mismo modo se reveló que el software llevará el nombre de Android Pie.

A nivel mundial el software de Google es usado en el el 85.9 por ciento de los dispositivo móviles del mundo, de acuerdo con Gartner. A traves de su blog oficial al empresa indicó que una de las novedades presentadas en la novena versión de Android es el uso de aprendizaje automático (machine learning), ya que mediante el mismo el smartphone será capaz de predecir nuestras preferencias acerca de las compras que realicemos, las aplicaciones que descarguemos, los sitios web que deseemos visitar, entre otros.

De igual forma la compañía, poseedora del buscador más usado en Internet, detalla que Pie presentará grandes avances en cuanto a inteligencia artificial, “a la vez que busca simplificar la forma en que interactuamos con la red”, también asegura que las nuevas funciones del software permitirá a sus usuarios abrir cualquier app, sin importar que no estemos en la ventana de inicio.

Según CNET, también constará con una aplicación de Batería adaptativa, la cual tiene la capacidad de aprender y entender los patrones de uso que tienes en tu celular para optimizar la duración de la pila, dándole prioridad a los apps y servicios que más utilices.

Android Pie tendrá una herramienta que nos indica el tiempo que pasas revisnado el celular, cuantas veces al día desbloqueas la pantalla así como el número de notificaciones que recibes diariamente, esto con la intención de que tomemos conciencia de las horas que pasamos utilizando el smartphone, y posiblemente evitar que seamos adictos al mismo. También se nos permitirá definir el tiempo máximo, por día, que deseamos utilizar alguna app.

🎉 Introducing Android 9 Pie 🎉

Packed with smarts and tailored to you. Learn more: https://t.co/LGeZUrz2BV #Android9 pic.twitter.com/gwUEjqHH1l

— Android (@Android) 6 de agosto de 2018