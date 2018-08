Google, YouTube y Facebook bloquean a InfoWars sitio que promueve teorías conspiratorias

Texas, Estados Unidos .- Debido a que reiteradamente las redes sociales del sitio InfoWars, propiedad del estadounidense Alex Jones, promovían teorías conspiratorias “que incitaban al odio y la violencia”, las empresas Google, YouTube y Facebook dieron de baja las cuentas de la web, las cuales contaban con cerca de dos millones y medio de seguidores, así como 1.500 millones de reproducciones.

El contenido de InfoWars difunde en su mayoría hechos no confirmados, por lo que son denominadas ‘noticias falsas’. La compañía creada por Mark Zuckerberg fundamentó su decisión de eliminar el perfil personal de Jones, junto con otras cuatro páginas relacionadas al sitio, por compartir constantemente “contenido en el que atacaba o deshumanizaba a otras personas”, reportó la BBC.

“Creemos en darle voz a la gente, pero también queremos que todos los que usan Facebook se sientan seguros. Por eso eliminamos cualquier cosa que no respete nuestras normas comunitarias”, agregó la compañía, a través de un comunicado.

Por su parte Apple también bajo de iTunes la mayor parte de los ‘podcasts’ de Infowars, afirmando que la compañía “no tolera discursos de odio”. “Creemos en la representación de un amplia gama de opiniones, siempre y cuando la gente sea respetuosa con aquellos que tienen opiniones diferentes”, expresó una portavoz de la empresa.

Otro de los servicios que se unió al boicot es Spotify, quien informó que eliminó todos los programas de Jones. “Debido a las violaciones repetidas de la política de contenido prohibido de Spotify, The Alex Jones Show ha perdido acceso a nuestra plataforma”, comentó un representante.

YouTube, que es propiedad de Google, tomó acciones similares y confirmó que borro el contenido de Infowars. Cuyo principal exponente es The Alex Jones Show, en donde el conductor ha compartido ideas tan controversiales como el que los atentados perpetrados contra las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre del 2001, fueron organizados por el gobierno estadounidense.

Otra teoría conspirativa que defiende es que la masacre en la escuela primaria de Sandy Hook, en Connecticut, que tuvo lugar en 2012 y en la que fueron asesinadas 26 personas, fue un montaje orquestado por las fuerzas de izquierda para promover un mayor control de armas.

Hasta el momento la única plataforma de comunicación social que no ha bloqueado el contenido del sitio web es Twitter, quien al ser cuestionado si tomaría una acción similar a las otras compañías tecnológicas declaró que hasta el momento ese usuario no había violando actualmente sus reglas, aunque advirtió que en caso de hacerlo, tomará medidas.

The truth will set you free. That’s why they hate Infowars. They don’t want you to be free.

— Alex Jones (@RealAlexJones) 6 de agosto de 2018