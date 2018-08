Descubre si cuentas con un smartphone preparado para actualizarse a la nueva versión de Android, llamada coloquialmente Pie.

A inicios de esta semana se liberó la versión número nueve del sistema operativo Android, el cual es usado por el 85 por ciento de los dispositivos móviles, esto de acuerdo con datos de la consultora Gartner, pero sólo los modelos de smartphone producidos entre el 2017 y 2018 podrán utilizar esta nueva versión.

Para conocer si tu celular cuenta con las características para probar Android Pie, Google, la empresa encargada del desarrollo del software, compartió un listado con de los smartphones que no tendrán problema alguna para usarlo.

A través de su blog oficial, la compañía poseedora del buscador más usado en Internet, recordó que los celulares de la gama Pixel son totalmente compatibles con Pie, esto obviamente por que son diseñados por Google, los smartphone Android One y el Essential Phone tampoco tendrán problemas para usarlo.

A continuación la lista completa de smartphones que cumplan los requisitos para recibir Android Pie.

Google Pixel

Google Pixel 2

Google Pixel XL

Google Pixel 2 XL

Essential Phone

OnePlus 6

Nokia 7 Plus

OPPO R15 Pro

Vivo X21

Sony Xperia XZ2

Xiaomi Mi MIX 2S

Xiaomi Mi A2 (Android One)

Xiaomi Mi A2 Lite (Android One)

BQ Aquaris X2 (Android One)

BQ Aquaris X2 Pro (Android One)

Moto Z3 / Z3 Play

Moto Z2 Force / Z2 Play

Moto G6/ G6 Plus / G6 Play

Moto G5 / G5 Plus / G5 Play

Moto X4

Nokia 8 Sirocco (Android One)

Nokia 6.1 Plus (Android One)

Nokia 6.1 (Android One)

Nokia 5.1 Plus (Android One)

Nokia 3.1 (Android One)

Nokia 5.1 (Android One)

HTC U11 Life (Android One)

Galaxy S9 / S9+

Galaxy S8 / S8+

Galaxy Note 8 –

Galaxy A8 / A8+

Galaxy A6 / A6+

OnePlus

OnePlus 5T

OnePlus 5

OnePlus 3T

OnePlus 3

#Android9 is built with artificial intelligence at its core, enabling new features like Adaptive Battery and Adaptive Brightness. Rolling out now on Pixel. pic.twitter.com/sWRTlHNm6E — Android (@Android) 7 de agosto de 2018

Nokia

Nokia 8

Nokia 7

Nokia 6

Nokia 5

Nokia 3

Nokia 2.1

Nokia 2

Nokia 1

Huawei P20 / P20 Pro / P20 lite

Huawei Mate 10 / Mate 10 Pro

Huawei P10 / P10 Plus