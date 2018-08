Cómo borrar tus antiguas publicaciones de Facebook en dos simples pasos

Ya sea por vergüenza o porque quieras darle un nuevo toque a tu perfil, posiblemente estés interesado en eliminar ciertas publicaciones que años después no quieres tener a la vista de todos tus contactos. Aquí te decimos como hacerlo.

La empresa encabezada por Mark Zuckerberg apareció en la web desde el año 2004, pero se popularizó en el 2008, causando furor entre la población en línea y convirtiéndose en una de las aplicaciones más populares en la historia.

Muchos usuarios iniciaron utilizando esta red para compartir sus recuerdos, fotos y opiniones con amigos y familia, y algunos la usaron para dar a conocer todo lo que hicieron durante el día, una especie de diario público. Diez años después, la mayoría de la gente ha cambiado su forma de compartir publicaciones, muchos porque maduraron y otros porque ahora tienen en su perfil tienes a compañeros del trabajo, su jefe o hasta sus padres.

Si eres una de estas personas y lo que buscas es eliminar de tajo tus antiguas publicaciones, como fotos con tu ex-pareja, evidencia de alguna borrachera, tus fotos de adolescente rebelde, o alguna publicación bochornosa, te mostramos dos simples y sencillas opciones para ti:

Registro de actividad

A través de la plataforma, ingresa a la opción de registro de actividad en donde puedes encontrar el historial de todas las publicaciones que has hecho en Facebook hasta la fecha. Con la ayuda de esta herramienta podrás eliminar u ocultar aquel contenido que no deseas en tu perfil.

En esta opción también encontrarás las publicaciones con historias y fotos en las que has sido etiquetado a través de los años; conexiones como los “me gusta” que has dado, los amigos que has añadido.

El registro de actividad se encuentra en la página de Facebook al dar clic en la esquina superior derecha, después de encontrarlo debes ir a la opción de “tus publicaciones” y posteriormente buscar el año. Haz uso de los filtros para buscar historias por años específicamente, fotos tuyas o publicadas por otras personas.

Para buscar las publicaciones haciendo uso de estos filtros, debes ser el titular de la cuenta de Facebook ya que otros usuarios no pueden ver tus historias por año.

Publicaciones anteriores

La segunda opción para eliminar el contenido no deseado es usando las opciones del menú de “configuración” de la red social. En este menú, que también se localiza en la esquina superior derecha, podrás encontrar los ajustes de privacidad, después dirígete a tu actividad y finalmente a “limitar el público de publicaciones anteriores”.

Este método es más útil para aquellas personas que suelen compartir contenido con otros contactos más allá de su lista de amigos, como públicas, y ahora quieren asegurarse de que el acceso esté limitado a sus contactos.

Para activar esta función debes seleccionar la privacidad de “público” a “amigos”. Las personas que están etiquetadas en dichas historias aún tendrán acceso a ellas al igual que sus amigos.

Estas son algunas de las opciones disponibles para, sin tener que eliminar tu perfil por completo, puedas tener mayor privacidad en Facebook o simplemente deshacerte de esas publicaciones de las cuales te arrepientes.

También te puede interesar: Estos son los cursos en línea más populares en México