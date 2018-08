Desde casas que se construyen solas hasta cargar tu celular de forma inalámbrica, son algunas de las mejoras tecnológicas que se esperan en un futuro no muy lejano.

Es inevitable que nuestro mundo no avance a pasos agigantados cada vez que se trata de tecnología y es que cada minuto hay nuevos estudios de medicina, nuevos descubrimientos científicos y mejoras tecnológicas significativas que mejoran nuestra calidad de vida.

Arquitectura inteligente

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), ya cuenta con robots que imprimen edificios enteros y se cuenta con la promesa de mejorar el campo de la construcción y así no depender del esfuerzo humano.

Con estos avances se prevé acabar con edificaciones en menos horas, incluso esta maquinaria es capaz de soldar y cavar. Los robotistas buscan soluciones para cambiar e innovar la industria de la construcción.

Entre las creaciones del MIT se encuentra la Plataforma de Construcción Digital la cual puede excavar e imprimir una estructura en horas a través del uso de paneles solares y baterías. La máquina impresora cuenta con un brazo robótico ubicado en la parte trasera de un camión sin conductor.

A través de una boquilla, rocía capas para construir las paredes y un molino termina los detalles dejando espacios por donde la máquina pueda entrar y salir.

El prototipo fue capaz de levantar una estructura sin techo de 14.7 metros de ancho y 3.7 metros de altura, todo en un tiempo de 13 horas y 30 minutos.

En la actualidad el trabajo de los albañiles, además de ser extremadamente pesado, requiere mucho más tiempo de obra y con ello más gastos.

Tecnología li-fi para los aviones

Sin duda uno de los “problemas” en los aviones es que no podemos utilizar nuestros celulares porque a 35 mil pies de altura ningún servicio podría llegar a darnos alguna señal. Tal vez en un futuro no muy lejano ya no necesites activar la función “modo avión”.

Una tecnología emergente basada en la luz podría permitir que los pasajeros continúen conectados a internet incluso durante el despegue y el aterrizaje. Las bombillas LED localizadas en la parte superior de los aviones, son capaces de enviar datos 100 veces más rápido el wifi tradicional.

Una de las compañías que trabaja para hacer de esto una realidad es Airbus, que busca instalar la tecnología li-fi en sus aeronaves. Esta evita la interferencia con dispositivos electrónicos, principal razón del porque la conexión inalámbrica está restringida, sin embargo, este sistema ofrece una mejor seguridad.

Pero, ¿de dónde salió el término li-fi? El término proviene de light (luz en inglés) y wifi (conexión inalámbrica). El li-fi requiere un dongle que se conecta a las laptops. La última actualización del sistema iOS de Apple utiliza este código, lo que sugiere que en el futuro los dispositivos podrían formar parte de él.

Brain Hacking

Como una película de ciencia ficción, los implantes en nuestro cuerpo se han vuelto más comunes de lo que imaginamos sin darnos cuenta de la vulnerabilidad que estos presentan. Para el futuro se pronostica el uso de implantes cerebrales que puedan programarse, controlarse, recargarse de forma inalámbrica y sin necesidad de someterse a una cirugía. Si bien, pueden ser más convenientes, también son susceptibles a futuros ataques de piratería.

Dick Cheney, ex vicepresidente estadounidense, mandó apagar la función inalámbrica de su marcapasos por riesgo de que las potencias extranjeras quisieran usarlo para asesinarlo.

Por otro lado, los expertos advierten del peligro que serían los implantes cerebrales una vez que los pacientes comiencen a tenerlos. Se conocen como Estimulación Cerebral Profunda y activan o desactivan pulsos eléctricos en las neuronas del cerebro.

Hoy en día tienen funciones para tratar enfermedades como el Parkinson, dolor crónico, depresión, anorexia, trastornos del estado de ánimo y trastorno obsesivo compulsivo. Pero es esta misma ventaja la que se vuelve un arma de doble filo ya que expertos de Oxford argumentan que podrían ser utilizadas por piratas cibernéticos para controlarnos mediante inducción de dolor, temblores o incluso alterar nuestro comportamiento.

Platooning

Uno de los temores más comunes entre los conductores es un accidente con un camión o un trailer, un vehículo de tal magnitud tiene reacciones del mismo tamaño.

Ahora, existen los vehículos semiautónomos con sensores equipados que permiten su desplazamiento sincronizado en grupo, como un tren guiados por un camión principal el cual es conducido por un humano.

Entre las ventajas de esta tecnología se encuentra el ahorro de gasolina hasta en un 10 por ciento, reduce el tráfico pues mantiene el ritmo al avanzar estable sin frenos ni aceleraciones innecesarios, como un tren de carretera.

Las emisiones de dióxido de carbono son menores y de igual forma baja el índice de accidentes.

mHealth

El fácil acceso a dispositivos móviles y su rápida actualización nos llevan a optar por el nuevo modelo rápidamente. Por ello, cuando salieron al mercado instrumentos para cuidar nuestra salud como los relojes inteligentes de Apple o FitBits que recopilan información sobre bienestar y actividad física del usuario, se vendieron muy bien.

Para el futuro se busca que estos dispositivos transfieran la información recolectada al historial médico del paciente. De esta forma, el doctor puede tener un mejor panorama de hábitos e información útil para realizar un diagnóstico más preciso. A esto se le conoce como Salud Móvil.

Los costos de la aplicación son relativamente bajos y podrían medir, entre otras cosas, la saturación de oxígeno en la sangre.

Qi

El mayor problema al cargar la batería de tu celular es cargar con el cargador. Esto puede deberse a los frágiles cables, la portabilidad, entre otros.

El sistema de Qi funciona con el uso de un campo electromagnético para inducir una corriente en una bobina en la batería del dispositivo receptor.

No es una tecnología completamente nueva ya que hace años se encontraba en los cepillos dentales. Se espera un incremento de dispositivos capaces de recargarse sin utilizar cables.

La empresa Apple lanzará el AirPower, el cual es un cargador inalámbrico para los últimos modelos de iPhone y reloj. Otras que se han sumado son BMW, Ford, Toyota y Volkswagen que han declarado que sus nuevos automóviles contarán con cargadores inalámbricos. McDonald’s utilizará instalaciones de carga Qi en 1000 ubicaciones a lo largo del Reino Unido.

Estas son algunas de las mejoras e innovaciones tecnológicas que pronto estarán a disposición de la población, las cuales facilitarán la vida de sus usuarios.

También te puede interesar: Revelan la fecha en que Apple creará su propio automóvil