Presentan un mouse vertical para evitar lesiones en las muñecas

Un modelo de mouse vertical es la solución presentada por Logitech para disminuir las lesiones producidas por el uso excesivo de este dispositivo ya que el mismo tiene una inclinación de 57 grados los cuales, de acuerdo con sus creadores, ayuda a disminuir en un 10 por ciento la tensión muscular generada al usarlo.

Desde hace unos años, especialistas han advertido del aumento de casos del mal del túnel de carpio entre los oficinistas, ya que en teoría este segmento de la población son quienes más tiempo usan diariamente el ratón electrónico. Y las diversas soluciones a ese padecimiento van desde el reposo regular de nuestras manos, masajes o en casos más graves una operación.

La compañía sueca indica que el uso de Logitech MX Vertical, nombre dado a su mouse vertical, no produce tensión en los músculos de la mano y el antebrazo evitando que los mismos se tensen y por ende, no dejan una sensación de dolor al final del día.

Las medidas de este periférico son de 79 x 78.5 x 120 milímetros y un peso de 135 gramos, por lo que es más grande que el ratón promedio, se puede conectar y recargar mediante Bluetooth o con el cable USB tipo C. Uno Cero detalló que por el momento unicamente se puede adquirir en Estados Unidos pero se espera que en próximas fechas llegue a nuestro país.

Meet MX Vertical: the most advanced ergonomic mouse that combines science-driven design with precision and performance. 🔬🎯 Discover ergonomics, elevated: https://t.co/ZJV5QhdT7c#MXVertical#Ergonomicspic.twitter.com/x7yxxK3y5Y

— Logitech (@Logitech) 20 de agosto de 2018