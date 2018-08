Trump acusa a Google de “esconder” las buenas noticias de su administración

Washington, Estados Unidos .- Debido a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que Google, Twitter y Facebook están bloqueando las noticias positivas acerca del desempeño de su administración, el político advirtió a estas empresas de las consecuencias que sufrirían si se demuestra que interfieren con el acceso a la información.

Durante una plática con la prensa estadounidense, realizada en su despacho de la Casa Blanca, el mandatario expresó su sentir acerca de las denuncias en contra del buscador más usado en Internet de bloquear los contenidos realizados por conservadores.

“Creo que Google se está aprovechando de mucha gente. Creo que es algo muy serio, algo muy serio. Creo que lo que están haciendo Google y otros, si miras a lo que está pasando con Facebook, más les vale tener cuidado, porque no pueden hacer eso con la gente”.

Añadió que estas empresas tecnológicas están promoviendo artículos en contra de su labor mientras que esconden los que señalan sus aciertos. “Tenemos literalmente miles y miles de quejas que nos están llegando, y no pueden hacerlo. Así que creo que Google, Twitter y Facebook realmente están adentrándose en un terreno muy peligroso y tienen que tener cuidado. No es justo para buena parte de la población”, agregó Trump.

Usando su cuenta de Twitter el magnate explicó que los resultados de búsqueda de Google para Trump News están “manipulados” en su contra porque solo mostraban cobertura de medios como CNN y publicaciones no conservadoras, poniendo en duda que fuese una práctica era ilegal.

Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake News Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de agosto de 2018