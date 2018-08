Facebook lanza a nivel mundial su servicio de video bajo demanda

Con la intención de competir con YouTube y Netflix la red social Facebook abrió su servicio de video bajo demanda, Watch, a nivel mundial.

California, Estados Unidos .- Presentado hace poco más de un año, para uso exclusivo de usuarios de Facebook residentes de Estados Unidos, la plataforma de video bajo demanda Watch, fue liberada a nivel mundial pero únicamente para la versión móvil de la red social creada por Mark Zuckerberg.

En declaraciones retomadas por Forbes, Fidji Simo, directora del departamento de video de Facebook, explicó que con la apertura a todos los usuarios se espera que los creadores de contenido, inscritos en su programa de pago por publicidad Ad Breaks el cual por el momento únicamente disponible en Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, aumenten significativamente su nivel de ingresos.

“Los ingresos publicitarios se dividirán en 55 por ciento para el creador de contenido y en 45 por ciento para Facebook, la misma proporción que en Estados Unidos”, señaló la ejecutiva quien añadió que para para participar en Ad Breaks es necesario haber creado videos de tres minutos que hayan generado más de 30 mil visitas de un minuto en total en los últimos dos meses ademas de que su cuenta deben de contar con al menos 10 mil seguidores.

Simo recordó que esta plataforma busca competir en un mercado liderado por Netflix por lo que Watch apuesta a tener series y shows originales, así como noticieros, para lo cual ya ha hecho alianzas con Fox, CNN y Univision.

Para la directora el servicio de video bajo demande de Facebook, Watch ha ganado terreno en un mercado con numerosos competidores porque se ha desarrollado sobre la idea de que ver videos puede ser una actividad social.

“Cada mes más de 50 millones de personas en Estados Unidos vienen a ver videos durante al menos un minuto en Watch, y el tiempo total empleado (…) en Facebook Watch ha aumentado 14 veces desde principios de 2018”, aseguró Fidji.

“Con Watch (…) puedes mantener una conversación bidireccional sobre el contenido con amigos, otros usuarios o incluso con los creativos”, lo que es más difícil de hacer en las otras plataformas señaló Simo.

Datos de The CIU indica que las suscripciones a servicios Over The Topson (OTT), segmento en que se catalogaría a Watch, aumentaron un 12.12 por ciento durante el primer semestre del 2018, mientras que el pasado año su número de usuarios creció 24.1 por ciento.