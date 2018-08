NASA comparte una imagen del objeto espacial más lejano estudiado por la humanidad

La misión de la nave espacial New Horizons es investigar lo que hay afuera del sistema solar, en donde se ubica nuestra planeta, por lo que en días pasados reportó el descubrimiento de una pared de hidrógeno, casi al final de nuestro Sistema Solar, y ahora la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), que lanzó la sonda en el 2006, compartió una imagen del objeto espacial más lejano nunca antes analizado por los científicos.

A través de un comunicado, la agencia estadounidense explicó que la foto se muestra a un objeto planetario primitivo del cinturón de Kuiper, el mismo a sido bautizado, provisionalmente como Ultima Thule, y este se encuentra a 1,600 millones de kilómetros de distancia de Plutón, lo que lo convierte en el objeto más lejano jamás explorado en la historia de la humanidad.

La NASA espera que New Horizons llegue a este objeto astronómico, denominado 2014 MU69, a inicios del 2019, a las 12:33 de la mañana (hora EST) del 1 de enero, por lo que ahora los investigadores se encuentran enfocando la cámara LORRI de la sonda espacial hacia él, con la intención de comenzar a analizar su entorno.

Hal Weaver, investigador principal de LORRI del Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins en Laurel, Marylan, en declaraciones retomadas por Notimex, explicó que este hallazgo es como encontrar una aguja en un pajar. El conjunto de 48 fotografías marcó el primer intento del equipo por encontrar a Ultima con las propias cámaras de la nave.

“En estas primeras imágenes, Ultima aparece sólo como un bache en el costado de una estrella de fondo que es aproximadamente 17 veces más brillante, pero Ultima será más brillante, y más fácil de ver, a medida que la nave se acerca”, sostuvo el científico.

La NASA detalló que esta primera detección es importante porque las observaciones ayudarán al equipo, durante los cuatro meses, a perfeccionar el rumbo de la nave espacial.

Ultima Thule in view! We’ve made our first detection of our next flyby target, more than 100 million miles out from our New Year’s 2019 close-up encounter in the Kuiper Belt. LEARN MORE >> https://t.co/DHNzillUDB pic.twitter.com/Rmz0EW4RWA

— NASA New Horizons (@NASANewHorizons) 28 de agosto de 2018