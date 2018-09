La más grande leyenda del rock, Freddie Mercury, nació un día como hoy pero de 1946 en Tanzania. Farrokh Balsara, se convertiría en el cantante y compositor voz de la exitosa banda Queen.

Farrokh Balsara, mejor conocido como Freddie Mercury, nació el 5 de septiembre de 1946 en Stone Town, Tanzania y se convirtió en uno de los cantantes, compositores y músicos más famosos de la historia del rock en el mundo que llegó al éxito de mano de la banda Queen.

En dicha agrupación compuso temas como son: Bohemian Rhapsody, Killer Queen, Somebody to Love, Don’t Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love y We Are the Champions, entre otros más.

Esta importante historia de la música marcó un concepto totalmente nuevo e innovador, llevándolo a él y la banda a ganar importantes premios y reconocimientos mundiales.

De niño, Mercury escuchaba música hindú, y una de sus primeras influencias fue el cantante Lata Mangeshkar, a quien tuvo la oportunidad de ver en directo en la India.82 Después de mudarse a Inglaterra, Mercury se hizo fanático de Pink Floyd, Aretha Franklin, The Who, Jim Croce, Bob Dylan, Elvis Presley, Led Zeppelin, The Rolling Stones, Jimi Hendrix y The Beatles.

El cantante que hoy cumpliría 72 años de edad, falleció el 24 de noviembre de 1991, siendo la causa de su deceso el Sida, el cual, según su pareja Jim Hulton, le fue diagnosticado en 1987, aunque en un principio Mercury negara dicho padecimiento.

Los 70 de Freddie Mercury y un asteroide

En homenaje a su obra y la marca imborrable que dejó en la historia de la música, Brian May, ex guitarrista y compositor de la banda Queen, anunció que el asteroide 17473 pasará a llamarse Freddiemercury.

“Esto es para reconocer la influencia impresionante de Freddie en el mundo”, cita CNN.

