El 2018 está terminado y con esto la oportunidad de cumplir con la lista de propósitos de año nuevo. Si eres de las personas que logró alcanzar todas sus metas este artículo no te interesa; si no es así, es mejor que leas con atención.

Transporta tu mente al 31 de diciembre de 2017, un día de fiesta en el que estableciste metas personales con la intención de tener una mejor calidad de vida. Te visualizaste con mejor salud, en un mejor empleo, con nuevas o mejores relaciones personales de familia y pareja, nueva casa, auto; etc. Ahora, estando diciembre de 2016 ¿Qué pasó con esos propósitos?

Si con el paso de los días, semanas y meses, la intención existió pero no fue impulsada por la voluntad es más que seguro que no cumpliste con tus “Propósitos de Año Nuevo”. Estos pueden haber sido los motivos

Falta de compromiso

Pudo ser que los planes de nuevo año se hicieron a la ligera, sin plantearse bien los motivos por los cuales se querían cumplir, midiendo el sacrificio que pudiera implicar su realización.

Ya sea perder peso, hacer ejercicio o ahorrar; no lo cumpliste por falta de compromiso ya que no visualizaste los verdaderos motivos por los cuales querías eso.

Poca relevancia en tu vida

Puede ser que fijaste metas no por necesidad o prioridad, es decir, propósitos que de no cumplirlos no afectarían tu vida drásticamente. Aunque aspectos como mejorar la salud y las relaciones familiares si son muy importantes, la realidad es que no moriste si no lo cumpliste, tu vida no estuvo en riesgo en lo general y por eso la falta de interés.

Malas compañías

Puede ser que las personas con las que te rodeas no ayuden mucho a cumplir tus propósitos de año nuevo. Si tú quieres bajar de peso, pero convives a diario con personas que comen comida chatarra todos los días, no lograrás tu objetivo, igual con los fumadores o las personas con corta visión. Bien dice, “dime con quién andas y te diré quién eres”.

Falta de buena administración

Si tu idea era viajar, cambiar de auto, departamento o ahorrar y llegas al fin de año sin nada de eso; puede ser un problema grave de administración. Aprende a enfocar bien tus prioridades, tal vez puedes dejar de salir todos los fines de semana y ahorrar ese dinero de la quincena para lograr tus propósitos.

Aceptar la realidad

Puede que tus metas estuvieron muy por encima de la realidad, no es que no debas soñar o aspirar alto, pero debes de ser realista e ir paso a paso. Si buscabas un mejor empleo, primero tenías que prepararte más, titularte o tomar cursos. Si replanteas tus metas, podrás cumplirlas de una mejor manera.

Para este nuevo año, tienes la oportunidad de fijarte metas y buenos propósitos con un mejor enfoque y con la mayor seguridad de que se cumplirán.