Guerra de declaraciones entre Camila Cabello y Fifth Harmony

Luego de que Camila Cabello lanzará un comunicado para explicar su salida de Fifth Harmony, el grupo le respondió causando polémica en las redes sociales.

Hace unos días Fifth Harmony anunció la salida de Camila Cabello. A través de las redes sociales el grupo formado en The XFactor USA informó que la interprete de 19 años no formaría parte del futuro de la girl band.

También podría interesarte: Acusan a integrante de Fifth Harmony Lauren Jauregui de posesión de droga

“Después de 4 años y medio de estar juntas, hemos sido informadas vía los representantes de Camila que ha decidido dejar Fifth Harmony. Le deseamos lo mejor”, anunciaba el comunicado.

De acuerdo con la publicación Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane y Lauren Jauregui continuarían con el grupo. “Somos cuatro mujeres fuertes, comprometidas que continuarán con Fifth Harmony así como con nuestros proyectos en solitario”.

Luego de que a través de las redes sociales miles de fanáticos informaban su tristeza por la salida de la interprete de origen Cubano, Camila publicó un comunicado en su cuenta de Instagram donde da su versión de los hechos.

“Han sido casi cinco años y el capítulo más importante de mi vida hasta ahora, estoy muy orgullosa de todo lo que hemos logrado juntas como un grupo y siempre estaremos orgullosas de ser parte de ella. Me sorprendió leer la declaración de Fifth Harmony publicada sin mi conocimiento. Las chicas eran conscientes de mis sentimientos… decir que simplemente fueron informadas a través de mis representantes que yo estaba dejando el grupo no es cierto”.

La también compositora enfatizó que a pesar de que tenía planes fuera de la banda, como lo han expresado otras de sus excompañeras, ella no tenía planeado dejar el grupo.

A photo posted by Camila Cabello (@camila_cabello) on Dec 19, 2016 at 11:28am PST

El comunicado de Cabello dejo ver la mala relación entre las integrantes del grupo. Internautas también expresaron que el problema fue del mánager, incluso se reveló un audio en el que una de las integrantes del grupo, Lauren, expresa que son tratadas como esclavas, situación que se volvió trending topic en las redes sociales.

También podría interesarte: El polémico beso entre hija de Carlos Vives y Lauren Jauregui de Fifth Harmony

Tras el comunicado de Camila, en las redes sociales de la popular banda se publicó un comunicado en el que se afirma que Camila fue la que abandono el grupo y que nunca mostró un interés en seguir adelante como grupo.

“En estos últimos meses no hemos parado de esforzarnos para tratar de convencer a Camila de que se sentara a discutir con nosotros el futuro del grupo. Nos hemos pasado el último año y medio (desde que inició sus proyectos en solitario) tratando de hablar con ella y con su equipo para explicarles por qué considerábamos que Fifth Harmony se merecía al menos que grabara un último disco, visto el éxito que hemos conseguido en el último año gracias a nuestro duro trabajo. Tratamos de organizar reuniones a las que se negó a acudir… Hemos tratado de mantener este grupo vivo, con las cinco, y queremos dejar claro que esos esfuerzos no han sido mutuos”.

A photo posted by Fifth Harmony (@fifthharmony) on Dec 19, 2016 at 8:25pm PST

Fifth Harmony siempre ha estado en polémica por su supuesto distanciamiento y mala relación entre las integrantes, incluso desde hace años varios medios hablaban de los rumores de una pronta separación del grupo.

La guerra de declaraciones entre Cabello y las demás integrantes del grupo sólo evidencia la falta de comunicación que existía dentro del grupo.

Camila ya había lanzado dos temas en solitario; I Know What You Did Last Summer en colaboración con Shawn Mendes y Bad Things al lado de Machine Gun Kelly, ambas con gran éxito.