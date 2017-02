La escritora J.K. Rowling respondió los mensajes de odio realizados en su contra por seguidores de Donald Trump

La autora de los libros de Harry Potter, J.K. Rowling ha respondido en Twitter varios de los mensajes en su contra realizados por seguidores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Londres, Inglaterra.– A través de su cuenta oficial de Twitter, la escritora J.K. Rowling ha respondido a quienes se sintieron ofendidos por las declaraciones que realizó la inglesa en contra de las políticas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reportó El Informador.

Rowling, conocida mundialmente por ser la autora de los libros del mago Harry Potter, compartió en sus redes sociales un mensaje del vicepresidente estadounidense Mike Pence que dice “Los llamados a prohibir que los musulmanes entren a los Estados Unidos son ofensivos e inconstitucionales” y la autora agregó una cita tomada de la Biblia, “¿Pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? Mateo 16:26”.

En respuesta varios usuarios externaron su enojo por estas acciones y anunciaron que quemarían los libros escritos por la británica asgurando que no volverian a leer un texto de ella. Una de las respuestas expuestas por Rowling fue “Bueno, quemar DVDs puede ser tóxico y todavía tengo tu dinero, así que por favor, toma mi encendedor”.

Ante la llegada de más mensajes en contra de sus opiniones políticas la escritora publico una cita de Winston Churchill.”¿Tienes enemigos? Bien. Significa que has defendido algo en tu vida”. De igual forma agradeció a quienes han respetado y apoyado sus comentarios, “Gracias a todos los que me han mandado mensajes de apoyo, que son muchos más que los malos”.

Desde antes de que Trump llegará al poder la inglesa había usado sus redes sociales para compartir historias de de refugiados o musulmanes que escapan de los diversos conflictos armados que existen en el medio oriente.

Well, the fumes from the DVDs might be toxic and I’ve still got your money, so by all means borrow my lighter. pic.twitter.com/kVoi8VGEoK

