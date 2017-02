Depeche Mode lanza nuevo sencillo “Where´s the Revolution” [AUDIO]

La banda británica Depeche Mode, compuesta por Dave Gahan, Martin Gore y Andrew Fletcher; presentó en internet tu sencillo días antes del lanzamiento de su nuevo disco “Spirit”.

Con su tono característico, Depeche Mode, demuestra a sus fans que su estilo no cambia con el paso de los años y su ideología de libertad se retoma en este single haciendo un reclamo al mundo por sus decisiones políticas y sociales.

“Where´s The Revolution” fue escrita por Gore y forma parte de las 12 nuevas canciones que integran “Spirit” que llegará al mercado este 17 de marzo.

De acuerdo a la información publicada en su sitio web, el nuevo disto de Depeche Mode contará con una versión especial de dos discos que incluirá un folleto de 28 páginas con arte y fotos del grupos y cinco remixes.

Así suena el nuevo sencillo de Depeche Mode “Where´s The Revolution”

New #DepecheMode studio album “Spirit” out globally March 17th on @ColumbiaRecords. pic.twitter.com/88eEMHchz2

— Depeche Mode (@depechemode) February 1, 2017