Tom Brady, el hombre histórico en la NFL que es amigo de Donald Trump, ha logrado un gran hazaña deportiva pero su relación íntima con el presidente ha causado polémica.

Ciudad de México.- Tom Brady, el hombre histórico en la NFL por sus logros únicos y que ningún mariscal de campo ha logrado cinco títulos de Súper Bowl como él, ha sido enmarcado en la polémica de su relación personal con Donald Trump.

Amigos íntimos desde 2002, cuando Brady ganó su primer campeonato y se convirtió en estrella, Trump lo invitó como jurado al concurso de belleza Miss Estados Unidos y desde ahí, han entablado una de las relaciones personales más duraderas que se le conoce al presidente de los Estados Unidos.

Juntos se les veía continuamente en el Trump National Golf Club en donde Brady y Trump compartían buenos momentos jugando y disfrutando de su amistad.

Tras la remontada de los Patriotas de Nueva Inglaterra en el Súper Bowl LI ante Atlanta por 34-28 después de ir perdiendo por 25 puntos, Brady y su equipo lograron una hazaña sorprendente que quedara plasmada en la memoria de todos los aficionados de este deporte.

Pero para Tom Brady, el hombre histórico en la NFL que es amigo de Donald Trump, el momento de gloria deportiva se ha visto empañado por las decisiones que ha tomado el presidente de los Estados Unidos.

Tan es así, que la rueda de prensa previa al Súper Bowl, un reportero le preguntó su apoyaba la prohibición de la entrada de viajeros de siete países a los Estados Unidos, una de las medidas más polémicas que ha implementado Trump.

A lo que Brady respondió en un tono molesto: “Por qué consideran mi relación con Donald algo tan importante?…No voy a hablar de política, no pienso hacerlo, en absoluto”, según reportó el periódico El Mundo.

A pesar de esto, en el inicio de la campaña presidencial de Trump, el mariscal de campo de los Patriotas portó una gorra con la leyenda “”Make America Great Again” (Hagamos América grande otra vez), el lema que utilizó el magnate para convencer a los votantes.

Además, Tom Brady el hombre histórico en la NFL, argumentó su apoyo a Trump diciendo: “apoyo a mis amigos y lo que ha conseguido Donald en su vida es notable”.

Y agregó: “Ha sido un gran hombre de negocios, una estrella de la televisión y ahora quiere destacar en política. Eso es triunfar en tres mundos muy distintos, es algo a tener en cuenta”.

Sin embargo, en una entrevista de radio en la semana previa al gran juego y que retomó el diario La Nación, Brady hizo declaraciones que dejan entrever que a pesar de su amistad con el presidente de los Estados Unidos, hay cosas que critica.

“Hay cosas en las que no creo, claro. No creo en, bueno, ya sabes… hay muchas cosas. No estoy denunciando nada, sólo hay cosas que veo diferente, tú sabes… No estoy de acuerdo con Donald en todo. Eso está bien, ¿no?”, señaló Tom Brady, el hombre histórico en la NFL.