Gael García presentará premio Oscar al lado de Scarlett Johansson [VIDEO]

Hollywood – Los mexicanos siguen cosechando éxitos en Estados Unidos y en reconocimiento a su trayectoria en la industria del cine. Este martes La Academia de cine en Hollywood confirmó la presencia de Gael García Bernal en la 89 edición de los Premios Oscar, quién compartirá rol este 2017 al lado de grandes celebriddes como Scarlett Johansson, Dakota Johnson, Shirley MacLaine, Kate McKinnon; nombrados entre los presentadores.

Los productores del máximo evento del cine hollywoodense, Michael De Luca y Jennifer Todd, completaron la lista de los encargados de presentar a los nominados del Oscar, señalando su elección por Gael García en reconocimiento a su participación en las cintas ganadoras de Oscar “Babel” (2006) y “Diarios de motocicleta” (2004) así como las nominadas “No” (2012), “Y tu mamá también” (2001) y “Amores perros” (2000).

#Oscars news! See our brand new list of presenters.https://t.co/pwpqnWVVbt

— The Academy (@TheAcademy) February 7, 2017