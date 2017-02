Eusebio Ruvalcaba muere a los 65 años: Libros, poemas y biografía

México está de luto por el lamentable fallecimiento del músico y escritor Eusebio Ruvalcaba, quién deja un gran legado en la cultura hispana.

Ciudad de México – El día de ayer, 7 de febrero, alrededor de las 7:00 P.M., fallece el novelista y crítico de música Eusebio Ruvalcaba, informaron fuentes cercanas al escritor. Tenía 65 años y fue intervenido en el Hospital General Regional 2 del IMSS (de Villa Coapa), tras ser operado por un hematoma cerebral. Hoy miércoles será velado en la funeraria García López de Periférico.

Lo recordaremos por su melomanía y especial devoción a la música, que de manera natural creció con él, ya que su padre era violinista, Higinio Ruvalcaba y, su madre, Carmen Castillo Betancourt, reconocida pianista mexicana. Bajo este contexto, en su infancia estudió música, teniendo buen oído y memoria musical, pero no, por el contrario, la vocación para desarrollarse en esta disciplina artística, así que la música se le incrustó en su existencia de otra manera, como gran apasionado de ésta.

Eusebio Ruvalcaba nació en 1951 en Guadalajara y estudió la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Siempre tuvo interés en la literatura y fue asiduo lector de los clásicos, desde Flaubert hasta Dostoievski. Fue influenciado por Juan Rulfo y José Revueltas. Por otra parte, su gusto por la poesía vino después, cuando ya estaba casado, con hijos, y acababa de morir su padre. En cierta ocasión su maestro de materialismo histórico, Enrique González Rojo, lo invitó a una charla de poemas y Ruvalcaba asistió no tanto por su interés en este género sino por el aprecio hacia su maestro, sin embargo, nunca esperó que al escuchar algunos de sus poemas le iluminaría el alma marcándolo de manera definitiva, despertándole su pasión por la poesía. Fue así que literatura y música siempre se mantuvieron en estrecha simbiosis bajo su pluma, pues para él la escritura era una especie de creación musical en el que su instrumento era la palabra.

Libros de Eusebio Ruvalcaba

La novela que mayor auge tuvo fue “Un hilito de sangre” (1991), con la cual obtuvo el Premio de Literatura “Agustín Yáñez”, llevada después a la pantalla grande. Otras de sus obras conocidas son: “Una cerveza de nombre derrota” (2005) y “Pocos son los elegidos perros del mal” (2012, compilación de relatos cortos). Autor de 12 libros de poesía, 13 cuentos y más de 15 novelas; escribió sobre música, durante muchos años dio clases de apreciación musical y coordinó múltiples talleres literarios.

Eusebio Ruvalcaba no fue un hombre que proviniera de la Academia en sentido estricto, pero tuvo la gran sensibilidad para entender y sentir las letras de forma más auténtica. Para él la vida sin música resultaría anodina e insignificante y, desde luego, la literatura se convirtió en un tesoro que en cualquier momento estuvo a su disposición para leer, escribir y, también, para ganarse la vida.

Coincidentemente a la pérdida de Eusebio Ruvalcaba, el mismo día se sumó el deceso del lingüística y filósofo búlgaro Tzvetan Todorov, quien tenía 77 años. Que en paz descansen.

Eusebio Ruvalcaba Poemas

UNOS CUANTOS TRAGOS AMARGOS

Las encías me sangran.

Tengo dos meses con una basura en el ojo.

El brazo derecho me duele constantemente

a partir de una caída en la calle.

La diabetes me nubla la vista.

Pero todo se me olvida mientras

bebo mi ron.

Y me pregunto cuántos de los que estamos aquí,

hoy, esta noche,

concentrados en nuestro trago,

platicando con los amigos

o sencillamente leyendo el periódico cuántos

no estarán colapsados por dentro.

Cuántos no sufrirán cálculos en la vesícula

o los riñones.

Tendrán artritis,

las muelas hechas pedazos,

el hígado inflamado al doble

o un dolor punzante en la boca

del estómago.

Me pregunto eso.

Y levanto el vaso.

Yo solo, aquí, en mi mesa.

Y brindo por la salud de todos los que están aquí.

Pues por más enfermos que estén,

los que están enfermos,

los que de verdad sus vísceras se encuentren

a punto de estallar,

finalmente

pueden llevarse el vaso a la boca y beber.

Hoy, ahora. Mañana no importa.

Que Dios los guarde.

Eusebio Ruvalcaba, El frágil latido del corazón de un hombre

