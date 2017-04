Estos son los primeros aspectos de un pasajero de que son evaluados por la tripulación de un avión

Como parte de las medidas de seguridad en un avión los integrantes de la tripulación deben de realizar una evaluación del estado en que van los pasajeros.

Según RT, los asistentes de vuelo en cualquier aerolínea comercial son estrenados para analizar y evaluar el estado de la personas que abordan un avión. Esto con la finalidad de detectar cualquier señal de peligro o de problemas.

De acuerdo con Janice Bridger, una azafata con más de 20 años de experiencia, “la idea es evitar que surjan problemas en el aire, y estar preparados en caso de que se desarrollen durante el vuelo”.

Bridger señaló que “determinamos quién no está en condiciones para volar. Esto es, cualquier persona que esté borracha o drogada, ya que pueden generar un potencial problema de seguridad. En caso de que necesitemos evacuar el avión, el objetivo es hacerlo en 90 segundos, y no quiero arriesgar innecesariamente mi vida o la de otra gente por culpa de una persona ebria o bajo el efecto de las drogas que no coopere”.

También se debe de prestar atención si alguno de las personas que subirá se encuentra enferma.

“Estamos en un espacio cerrado. Si usted está enfermo, no está bien contagiar a los demás. A bordo también tenemos ancianos y niños. En cuanto a los problemas médicos más serios, preferimos que se traten en tierra, donde hay acceso a hospitales, antes que tener una emergencia médica a 10.000 metros de altura, donde nuestra capacidad de actuación es limitada. Los asistentes de vuelo estamos todos capacitados para realizar reanimaciones cardiopulmonares, usar desfibriladores externos automatizados y dar primeros auxilios, pero no podemos hacer diagnósticos ni dar un tratamiento como lo haría un médico”, explicó al medio Amar Rama.

Otra de las cualidades en las que se fijan los empleados es en la fuerza física de los pasajeros.

“Si veo a alguien que es musculoso, fuerte, en buena forma física, memorizo su rostro y anoto mentalmente dónde está sentado. Considero a esta persona como un recurso para mí. En caso de producirse un ataque en el vuelo o contra mi persona, acudo a ellos. Si me percato de que se esta generando algún tipo de incidente, les pregunto en privado y discretamente si están dispuestos a ayudarnos en caso de que sea necesario. La ayuda puede implicar reducir o contener a un pasajero indisciplinado”, agregó Rama.