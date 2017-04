Revelan la fecha en que se presentará el primer avance del episodio VIII de Star Wars

Con motivó del 40 aniversario del estreno en las salas de cine de la primera película de la Saga Star Wars, se espera que el próximo viernes, 14 de abril, se libere el primer avance del episodio VIII.

Orlando, Florida .- Durante la conferencia principal de la convención Star Wars Celebration 2017, se espera que se anuncie y muestre el primer avance oficial de episodio VIII, los últimos Jedi, cinta que será la continuación directa de El despertar de la Fuerza, película estrenada en el 2015.

