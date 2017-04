El cantante Charly García acusa al artista Bruno Mars de plagio

El cantante Charly García acusó en una entrevista al estadounidense Bruno Mars de plagiar una de sus canciones.

Buenos Aires, Argentina .- Bruno Mars interprete de éxitos musicales como Just The Way You Are y Treasure fue acusado por el interprete argentino Charly García de plagiar su canción Fanky para componer el tema de Uptown Funk.

En una conversación con Billboard, García señaló que el hit de Mars, que se colocó como número uno durante 14 semanas en el ranking de Billboard durante 2015, es un plagio de su canción Fanky, que integra el disco Cómo conseguir chicas editado en 1989. Según el músico del rock argentino, el cantante estadounidense le copió la melodía, señalo La Jornada.

“Te mandaría el riff, el bajo lo compuso Fernando Lupano, de hecho me robó dos partes”, denunció el músico, de 65 años. “Además, este tipo me robó la ropa y la casa, porque yo vivía en Greenwich; ¡y hasta los pasos de baile del video!”, agregó, al aseverar que también copió su videoclip.

En el reportaje se menciona que el interprete le preguntó a su novia, Mecha, “¿Cómo se llama el que me robó? ¡Me debe 3 millones de dólares!”.

Aquí puedes escuchar las dos canciones para que determines si Charly esta en lo correcto al señalar que Mars fue más haya de un homenaje en su canción.

