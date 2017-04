Edith González revela detalles de su lucha contra el cáncer en entrevista con Quién

Hola a toda mi fan-milia! Como siempre prefiero darles la información para evitar especulaciones. En días pasados fui intervenida por que padecía unos fuertes dolores en la base abdominal y efectivamente encontraron tejidos cancerosos que fueron removidos en su totalidad. Como es parte del proceso tendré que recibir tratamiento por unos meses. Estoy fuerte,llena de vida y trabajando! Solo espero que me acompañen con su amor y respeto. Agradezco el interés por mi salud, los mantendré informados en mis redes sociales y no daré más declaraciones al respecto. Todo mi cariño y amor!!! #fuerzafuria!! Los quiero!!!!

