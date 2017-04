A causa de una rara infección Elton John canceló varios conciertos

El cantante Elton John fue hospitalizado por una rara infección, por lo que tuvo que cancelar varios de sus conciertos que tenia programados en la ciudad de Las Vegas.

Las Vegas, Estados Unidos .- De acuerdo con medios estadounidenses el cantante Elton John, adquirió una rara enfermedad durante su gira por países de Sudamérica, por lo que tuvo que ser hospitalizado al llegar a la Las Vegas, ciudad donde realizaría varios conciertos, los cuales fueron cancelados.

El Caesars Palace, recinto donde el ingles debia presentarse durante los meses de abril y mayo difundió un comunicado, donde indica que “durante una reciente y exitosa gira por Sudamérica, Elton contrajo una infección bacteriana nociva e inusual, que lo dejó muy enfermo”. Medios especializados reportan que su salud empeoró durante un vuelo de regreso a Reino Unido tras presentarse en Santiago de Chile.

Woke up to an avalanche of well wishes. Thanks to everyone for reaching out. I’m resting well and looking forward to getting back on tour. pic.twitter.com/zwTKvt1jn7

— Elton John (@eltonofficial) 25 de abril de 2017