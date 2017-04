Observa el video donde Los Simpson resumen los primeros 100 días de la presidencia de Donald Trump

El programa de televisión Los Simpson presentaron un video donde parodian los primeros 100 días de la presidencia de Donald Trump.

California, Estados Unidos .- A través de las redes sociales del canal de televisión Fox se difundió un video donde la serie de animación de Los Simpson realizan un resumen peculiar de los primeros 100 días de la presidencia de Donald Trump.

El programa, que lleva 28 años al aire, es reconocido por la sátiras y criticas que realiza tanto al sistema político como al modo de vida estadounidense, en esta ocasión presentó un avance de su próximo capitulo, el cual se transmitirá después del 29 de abril, fecha en que se cumplen 100 días de que Tump jurara como el mandatario número 45°.

Donald Trump reviews his first 100 days in office. Watch an all-new episode of #TheSimpsons this Sunday at 8/7c on FOX. pic.twitter.com/rDtvNgusFs

— The Simpsons (@TheSimpsons) 26 de abril de 2017