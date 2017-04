De acuerdo a informes de Spotify, Despacito se convirtió este jueves 27 de abril en la canción latina y en español número uno en nivel global de temas más escuchados y se encuentra en el Top 20 de al menos 14 países como Estados Unidos, Suecia y Noruega.

La versión original ocupa el puesto 10 en la lista global de las canciones más escuchadas, con más de 327 millones de reproducciones.

En poco tiempo después de su lanzamiento, el video rebasó la marca de las mil millones de reproducciones en YouTube, mientras que el audio de la remezcla acumula hasta el momento poco más de 91 millones y medio de reproducciones.

“Estoy sumamente emocionado con esta noticia. Siento que es un gran logro para la música latina que una canción en español ocupe la posición número 1”, comentó Fonsi.

First Spanish song to break Top 10 of Hot 100 Chart on @Billboard since Macarena!!! Thank you… https://t.co/xEDt1WWCEl

— Luis Fonsi (@LuisFonsi) 26 de abril de 2017