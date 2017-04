Lista de estrenos Netflix para mayo 2017: Llegan House of Cards y Luz de Luna; series importantes serán retiradas

La plataforma de streaming Netflix anunció su lista de estrenos para el mes de mayo del 2017. Entre las series más esperadas destacan la quinta temporada de House of Cards y la segunda temporada de Sense8.

Por las películas, Capitán América y el Soldado del Invierno y la ganadora del Oscar a Mejor Película Luz de Luna se estrenarán este mes.

Sin embargo, Netflix causó el enojo y varias cancelaciones de parte de sus usuarios al anunciar que ocho de sus más populares series serán retiradas de la plataforma. Estas son Modern Family, How I Met Your Mother, Bones, Glee, Sons of Anarchy, American Horror Story, 24 y Prison Break.

Prepárate para las historias que llegan en mayo a Netflix. pic.twitter.com/QVD9C7sS0h — Netflix LATAM (@NetflixLAT) April 28, 2017

Esta es la lista completa de estrenos:

SERIES

Suits – Temporada 6: 1 de mayo

Sense8 – Temporada 2: 5 de mayo

Penny Dreadful – Temporada 3: 6 de mayo

Anne With An E – Temporada 1: 12 de mayo

Master of none – Temporada 2: 12 de mayo

Unbreakable Kimmy Schmidt – Temporada 3: 19 de mayo

Arrow – Temporada 4: 19 de mayo

Bloodline – Temporada 3: 26 de mayo

House of Cards – Temporada 5: 30 de mayo

PELÍCULAS

Capitán América y el Soldado del Invierno: 1 de mayo

Her: 1 de mayo

Non-Stop: 1 de mayo

Hasta el último hombre: 2 de mayo

Nerve: 2 de mayo

Handsome: A Netflix Mystery Movie: 5 de mayo

Un monstruo viene a verme: 9 de mayo

Mindhorn: 12 de mayo

The Amazing Spider-Man 2: 15 de mayo

El código enigma: 19 de mayo

Blame!: 19 de mayo

Batman: El caballero de la noche asciende: 20 de mayo

War Machine: 26 de mayo

Un camino a casa: 30 de mayo

Luz de Luna: 31 de mayo

Mommy: 31 de mayo

Documentales

Laerte-Se: 19 de mayo

Simplemente Manu NNA: 5 de mayo

Generación Marte: 5 de mayo

Get Me Roger Stone: 12 de mayo

Joshua: Teenager vs Superpower: 26 de mayo

The Keepers: 19 de mayo

Contenido para niños