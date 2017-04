Kim Kardashian detalla las secuelas que le dejó el asalto del que fue victima en París

Durante una entrevista Kim Kardashian explicó cuales son las secuencias psicológicas que sufre debido al asalto que sufrió el año pasado en su departamento de la ciudad de París.

Hollywood, Estados Unidos .- La protagonista del realitie show, Keeping Up with the Kardashians, Kim Kardashian le reveló a la conductora Ellen Degeneres, las secuelas psicológicas que sufre debido al asalto del que fue victima, el año pasado, en la ciudad de París.

El atraco ocurrió el octubre del 2016 cuando Kim se encontraba visitando Francia, para asistir a la semana de la moda, de acuerdo con la policía local los ladrones se llevaron joyas valuadas en poco más de 10 millones de dólares. En ocasiones anteriores allegados a la socialite habían señalado que la esposa del rapero Kanye West estaba segura de que los asaltantes la violarían y matarían, recordó CNN.

En la entrevista transmitida durante The Ellen DeGeneres Show, Kim Kardashian comentó; “Sé que esto suena loco, pero estoy segura de que eso (el robo) estaba destinado a sucederme a mí. Soy una persona muy diferente, no quiero empezar a llorar ya, estaba destinado a sucederme, realmente siento que las cosas pasan en tu vida para enseñarte cosas. Probablemente no era un secreto, y tú lo puedes ver en mi programa de televisión, yo estaba siendo escandalosa y definitivamente antes era materialista”.

En cuanto a otra de las secuelas del robo, la celebridad comentó que ahora valora mucho más su seguridad y que ha cambiado el sistema, al punto tal de que un grupo de guardias la cuida cuando duerme. “Cuando miro hacia atrás y lo analizo, podría haber sido peor, así que no quiero que suene como si no estuviera agradecida. Estoy fuera, en casa, a salvo; soy una persona mejor”, concluyó Kim.