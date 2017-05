Habrá Game of Thrones para rato, HBO prepara Spin Off

La exitosa serie épica del canal HBO ha dejado a todos sus fans con gran intriga sobre lo que pasará en su séptima temporada, pero la televisora ya anunció un nuevo proyecto relacionado.

Ciudad de México – HBO anunció recientemente que se encuentra en planes de realizar un spin off de la exitosa serie Game of Thrones, donde se contará la historia de uno o más personajes que no necesariamente se ligarán a la historia de las 8 temporadas que tendrá la misma.

En un comunicado de la compañía, se indicó que la serie basa en la saga literaria de George R.R. Martin, que este año estrenará su séptima temporada en junio próximo, aun no tiene un tema en el cual se centrará, ni las historias que se contarán, pero lo que es un hecho es que se realizará dicho proyecto.

El documento citado por el diario estadounidense New York Times indicó que algo seguro era que se incluirán distintos periodos de tiempo contemplados en el universo de Weteros, pero que se hará conforme los escritores y el autor de los libros siente bases firmes al respecto.

El medio señaló que los cuatro escritores son Max Borenstein (“Kong: La isla calavera”), Brian Helgeland (“Legend”), Jane Goldman (“Kingsman: El círculo dorado”) y Carly Wray (“Mad Men”), y los dos últimos trabajarán individualmente con Martin.

Cabe destacar que unas de las bases podrían ser los libros que George había publicado y que se desarrollan en un periodo anterior a la historia de la serie, pero la televisora aún no ha emitido ninguna declaración al respecto.

Así mismo, la serie se encuentra a dos temporadas de terminar, una que se transmitirá este año y otra el siguiente, donde ya se han revelado imágenes y trailers intrigantes sobre su contenido, además se entra también el proyecto de llevar a la pantalla grande los últimos capítulos de la octava temporada.