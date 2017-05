Harry Styles presentó ‘Sign of the Times’, el primer video de su álbum debut como solista.

Las imágenes fueron filmadas en la impresionante Isla de Skye en Escocia a principios de este año, y los resultados son espectaculares.

Para realizar el video, no se usaron efectos especiales en una pantalla verde, en su lugar, el ex miembro de One Direction fue suspendido alrededor del paisaje desde un helicóptero, a más de 450 metros sobre el suelo.

Al momento de publicar esta nota, el video ya contaba con casi dos millones de visitas, y medio millón de “me gusta”.

‘Sign of the Times’ es el primer sencillo del álbum de debut homónimo de Styles, que será lanzado a nivel mundial el 12 de mayo a través de Columbia Records.

También te puede interesar: Netflix anuncia la segunda temporada de ’13 Reasons Why’

Styles reveló en una entrevista con Rolling Stone que “Sign of the Times” está escrita “desde un punto de vista como si una madre diera a luz a un niño y hay una complicación”.

“A la madre le dicen: ‘El niño está bien, pero tú no vas a sobrevivir’”, dijo. “La madre tiene cinco minutos para decirle al niño: ‘Ve y conquista'”.

Puedes ver el video de Sign of the Times a continuación.