Liberan el avance final de la película Wonder Woman

Warner estudios liberó el avance final de la película Wonder Woman, protagonizada por Gal Gadot, la cinta llegará a las salas de cine el próximo 2 de junio.

California, Estados Unidos .- Durante la entrega de los premios MTV Movie and TV Awards 2017, la productora Warner estudios presentó el último trailer de la película Wonder Woman, cinta que narra el origen de la heroína Diana Prince, a quien conocimos durante la cinta Batman VS Superman.

También te puede interesar: Gal Gadot quien interpreta a Wonder Woman anunció que está embarazada

Gal Gadot es la actriz encargada de interpretar al personaje, propiedad de la compañía DC comics, y en el video, que dura poco más de dos minutos, se nos da a conocer parte de la historia de la princesa de las amazonas. El actor Chris Pine, dará vida a el piloto Steve Trevor, quien será el primer vinculo de la princesa con el mundo exterior.

La actriz española Elena Anaya será la villana de la película, en el papel de Doctor Poison, quien usa una máscara para cubrir las cicatrices de su cara. Gadot y Pine comparten créditos también con Connie Nielsen, que será la reina Hipólita, madre de la protagonista; Robin Wright, como la General Antíope; y Lisa Loven Kongsli interpretará a Menalippe, la lugarteniente de Antíope que también cría a Wonder Woman.