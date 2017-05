Realizarán una nueva película de Hellboy pero sin la participación de Guillermo del Toro

Se anunció que se realizará una nueva cinta de Hellboy, pero la misma no contará con la participación del director mexicano Guillermo del Toro.

California, Estados Unidos .- Una nueva cinta basada en Hellboy, personaje surgido en los comics y que cuenta ya con dos películas, fue anunciada por Mike Mignola, creador del personaje publicado por Dark Horse comics. El también dibujante detalló que el nuevo film no contará con la participación de Guillermo del Toro, quien dirigió las dos primeras entregas de la franquicia.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, este nuevo largometraje supondrá un relanzamiento de la saga y no será una continuación de la trama de las dos primeras películas, Hellboy (2004) y Hellboy II: The Golden Army (2008). Del Toro había anunciado en días pasados que el proyecto de una tercera película del antihéroe no se concretaría por lo que considero que el proyecto estaba muerto.

Pero a través de su cuenta oficial de Facebook, Mignola confirmó la noticia de una nueva cinta protagonizada por su creación y detalló que la dirección del film correrá a cargo de Neil Marshall, director de El descenso, y de varios capítulos de Game Of Thrones. Ademas informó que el actor escogido para interpretar al demonio rojo es David Harbour, protagonista de la serie Stranger Things.

El artista también explicó que espera que la clasificación de esta nueva película sea R, lo que indica que no podrá ser vista por menores de edad debido a la violencia explicita que se vera en la pantalla.