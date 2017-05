Lanzan un nuevo avance de la cinta War Machine protagonizada por Brad Pitt

En redes sociales se liberó un nuevo avance de la cinta War Machine, que es protagonizada por Brad Pitt y que se podrá ver en exclusiva por Netflix.

Nueva York, Estados Unidos.- La empresa tecnológica Netflix presentó un nuevo avance de la cinta War Machine, la cuál es una sátira de las situaciones que se desarrollan durante una guerra, la cinta es protagonizada por Brad Pit y su distribución será exclusiva de la compañía que distribuye contenidos audiovisuales por Internet.

A través de sus redes sociales la empresa ha detallado que a partir del próximo 26 de mayo se podrá ver la película en su plataforma.

La cinta esta basada en el libro The Operators: The Wild & Terrifying Inside Story of America’s War in Afghanistan, del periodista Michael Hastings. Y en ella se cuenta la historia del general del ejército de los Estados Unidos, Glenn McMahon, quien era lider de las fuerzas NATO en Afganistán.

El film es dirigido y escrito por David Michôd y el mismo tambien cuenta con la participación de Tilda Swinton, Ben Kingsley, Anthony Michael Hall, Topher Grace, Will Poulter, Lakeith Stanfield y Meg Tilly.