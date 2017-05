Angélica María revela detalles de su fugas romance con Bono de U2

“El flechazo fue inmediato” narró la actriz Angélica María sobre su fugas romance con el vocalista de U2, Bono, durante su primera visita a México.

En entrevista con Juan Carlos Villanueva para Rolling Stone, Angélica María reveló detalles de su encuentro con Bono y cómo fue que el vocalista de la banda irlandesa mostró su profundo interés por la llamada “novia de México” cuando visitó la Ciudad de México por primera ocasión en noviembre de 1992.

De acuerdo a información narrada a detalle en marzo de este año por Life and Style por Villanueva, Angélica María conoció a Bono en el backstage de su concierto en el Palacio de los Deportes durante su gira Zoo TV Tour.

“Desde que nos vimos por primera vez, fue notorio su interés; Bono se abalanzó hacia mí, me abordó y comenzamos a hablar toda la noche”, narró la actriz mexicana. “Acompañé a mi hija al concierto y teníamos pases para backstage. Fue entonces que nos encontramos con Bono. En verdad a mí me sorprendió, pero no dejó de hablar. Todo el tiempo se comportó como un gran caballero. Nos dio pases para los siguientes conciertos”.

La información fue confirmada por el chofer que Ocesa pone a disponibilidad de los artistas que promueve en México. Yo traje [señalando hacia uno de los hoteles que se encuentran en Paseo de la Reforma] a la señora Angélica María. La mandó traer Bono. Estuvo aquí por horas y luego la llevé a su casa”, narró el chofer a Juan Carlos Villanueva.