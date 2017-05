Disney confirma que hackers le robaron la copia de una película aun sin estrenar

Hackers robaron una copia de una película de Disney, que aun no se estrena, y piden un pago a cambio de no difundir la cinta en Internet.

California, Estados Unidos .– Un ejecutivo de Disney Corp. confirmó que la empresa recibió un mensaje donde un grupo de hackers asegura que robó la copia de una película que se estrenará próximamente, los ciberladrones solicitaron un pago en bitcoins para no difundir la cinta en Internet.

Bob Iger, consejero delegado de Walt Disney Co, habría confirmado este suceso durante una junta con empleados de la cadena de televisión ABC, reportó Reuters. De acuerdo con el directivo la cantidad solicitada era millonaria ademas de que reveló que el estudio había decidido no pagar el rescate.

Los hacker amenazaron con difundir cada día 5 minutos del metraje de la cinta, por cada 24 horas que no recibieran el pago. Una extorsión similar sucedió a inicios del año cuando la plataforma de streaming, Netflix, fue victima del robo de 10 capítulos de la quinta temporada de sus serie Orange Is the New Black, en esa ocasión la empresa tampoco optó por pagar a los delincuentes, por lo que los episodios se filtraron 6 semanas antes de su estreno oficial.

De acuerdo con la The Hollywood Report, las dos películas que serán lanzadas durante el verano del 2017 y que podrían ser las cintas robadas son: Cars 3 y Piratas del Caribe 5.

