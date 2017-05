Británico conquista el corazón de Taylor Swift

La famosa cantante estadounidense estaría disfrutando de una relación secreta con Joe Alwyn, un joven británico con quién ha salido frecuentemente pero no se ha dejado ver abiertamente, paseando con outfits de grandes sombreros, bufandas o lentes; destaca el diario The Sun.

En entrevista con el medio británico, un amigo cercano a la pareja señaló que la relación entre Taylor Swift y Joe está más que consolidada y es de conocimiento de sus familiares y amigos.

“No es nada nuevo para nosotros, no se trata de un secreto. Esta relación solo ha sido secreta para los medios porque todos nosotros, los amigos más cercanos de Taylor y Joe y sus familias, sabemos perfectamente que están juntos desde hace varios meses y que se conocen desde hace un buen tiempo. Después de su gira con ‘1989’ y con toda la atención que recibió, Taylor se dio cuenta de que tenía que proteger mejor su vida personal, así que tanto ella como Joe decidieron desde el principio mantener su vida privada, privada”, manifiesta un amigo de la pareja al mismo medio.

A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Oct 24, 2016 at 5:39pm PDT

Joe Alwyn es una de las estrellas emergentes actuales del cine británico, conocido sobre todo por su papel protagonista en la última película del oscarizado Ang Lee, ‘Billy Lynn’, en la que actuó al lado de Steve Martin, Kristen Stewart y Vin Diesel.

El actor de 26 años es un joven reservado y actualmente vive con sus padres.

Playing a war hero in Ang Lee’s new drama, @Josalw is ready to take Hollywood by force: https://t.co/GZgh7uinME pic.twitter.com/5HgHinA2E5

— VMAN Magazine (@VMAN) 13 de septiembre de 2016